Из-за разрыва петарды мужчина получил ранения лица на Буковине

"Мужчина 1976 года рождения поджигал петарду, и произошел взрыв, в результате чего он получил ранение лица", - отметил Бабчук.

По его словам, инцидент произошел 24 марта в селе Банилов-Подгорное Сторожинецкого района. Сейчас раненый находится в больнице. ГСЧС пока выясняет информацию о состоянии раненого, и сообщит ее позже.

Напомним, в селе Довжик Золочевского района подросток получил травму в результате использования пиротехнического изделия.



