Из-за разрыва петарды мужчина получил ранения лица на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Вследствие разрыва петарды мужчина на Буковине оказался в больнице с ранением лица. Об этом сообщил начальник сектора управления ГСЧС Украины в Черновицкой области Сергей Бабчук в комментарии корреспонденту УНН.
"Мужчина 1976 года рождения поджигал петарду, и произошел взрыв, в результате чего он получил ранение лица", - отметил Бабчук.
По его словам, инцидент произошел 24 марта в селе Банилов-Подгорное Сторожинецкого района. Сейчас раненый находится в больнице. ГСЧС пока выясняет информацию о состоянии раненого, и сообщит ее позже.
Напомним, в селе Довжик Золочевского района подросток получил травму в результате использования пиротехнического изделия.