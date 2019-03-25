Через розрив петарди чоловік отримав поранення обличчя на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Внаслідок розриву петарди чоловік на Буковині опинився в лікарні із пораненням обличчя. Про це повідомив начальник сектору управління ДСНС України у Чернівецькій області Сергій Бабчук в коментарі кореспонденту УНН.
“Чоловік 1976 року народження підпалював петарду, і стався вибух, внаслідок чого він отримав поранення обличчя”, — зазначив Бабчук.
За його словами, інцидент стався 24 березня в селі Банилів-Підгірне Сторожинецького району. Наразі поранений перебуває у лікарні. ДСНС наразі зясовує інформацію про стан пораненого, і повідомить її пізніше.
Нагадаємо, у селi Довжик Золочiвського району пiдлiток травмувався в результаті використання піротехнічного виробу.