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Через розрив петарди чоловік отримав поранення обличчя на Буковині

Київ • УНН

 • 16733 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Внаслідок розриву петарди чоловік на Буковині опинився в лікарні із пораненням обличчя. Про це повідомив начальник сектору управління ДСНС України у Чернівецькій області Сергій Бабчук в коментарі кореспонденту УНН.

Через розрив петарди чоловік отримав поранення обличчя на Буковині

“Чоловік 1976 року народження підпалював петарду, і стався вибух, внаслідок чого він отримав поранення обличчя”, — зазначив Бабчук.

За його словами, інцидент стався 24 березня в селі Банилів-Підгірне Сторожинецького району. Наразі поранений перебуває у лікарні. ДСНС наразі зясовує інформацію про стан пораненого, і повідомить її пізніше.

Нагадаємо, у селi Довжик Золочiвського району пiдлiток травмувався в результаті використання піротехнічного виробу.

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