На Харкiвщинi через вибух петарди постраждав 17-рiчний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У селi Довжик Золочiвського району пiдлiток травмувався в результаті використання піротехнічного виробу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
Прибувши на місце виклику поліцейські встановили, що підліток у приміщенні клубу підірвав петарду, яка вибухнула у нього в руках.
Дитину госпіталізували, його діагноз наразі уточнюється. За попереднiми даними у хлопця травма лiвої кистi та опiк роговицi лiвого ока.
За словами потерпілого, петарду він знайшов на вулиці.
Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Золочівського відділу поліції. Проводиться перевірка та встановлюються усі обставини події.
Як повідомляв УНН, на Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик