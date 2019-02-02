На Харкiвщинi через вибух петарди постраждав 17-рiчний хлопець

Прибувши на місце виклику поліцейські встановили, що підліток у приміщенні клубу підірвав петарду, яка вибухнула у нього в руках.

Дитину госпіталізували, його діагноз наразі уточнюється. За попереднiми даними у хлопця травма лiвої кистi та опiк роговицi лiвого ока.

За словами потерпілого, петарду він знайшов на вулиці.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Золочівського відділу поліції. Проводиться перевірка та встановлюються усі обставини події.

Як повідомляв УНН, на Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик