На Харкiвщинi через вибух петарди постраждав 17-рiчний хлопець

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. У селi Довжик Золочiвського району пiдлiток травмувався в результаті використання піротехнічного виробу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Прибувши на місце виклику поліцейські встановили, що підліток у приміщенні клубу підірвав петарду, яка вибухнула у нього в руках.

Дитину госпіталізували, його діагноз наразі уточнюється. За попереднiми даними у хлопця травма лiвої кистi та опiк роговицi лiвого ока.

За словами потерпілого, петарду він знайшов на вулиці.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Золочівського відділу поліції. Проводиться перевірка та встановлюються усі обставини події.

Як повідомляв УНН, на Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик

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