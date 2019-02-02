В Харьковской области из-за взрыва петарды пострадал 17-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В селе Довжик Золочевского района подросток получил травму в результате использования пиротехнического изделия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Прибыв на место вызова полицейские установили, что подросток в помещении клуба подорвал петарду, которая взорвалась у него в руках.
Ребенка госпитализировали, его диагноз уточняется. По предварительным данным у парня травма левой кисти и ожог роговицi левого глаза.
По словам потерпевшего, петарду он нашел на улице.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Золочевского отдела полиции. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал УНН, во Львовской области из-за взрыва петарды травмирован 9-летний мальчик