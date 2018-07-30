Из-за ремонта в столице закроют движение на выезде с бульвара Гавела
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. С 6:00 1 августа до 00:00 15 августа в связи с выполнением ремонтных работ на транспортной развязке на пересечении просп. Космонавта Комарова и б-ра Вацлава Гавела будет закрыто движение транспорта на выезде с бульвара Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН.
"Объезд участка ремонта будет осуществляться путем разворота на перекрестке б-ра Вацлава Гавела и ул. Академика Стражеско и выездом на ул. Героев Севастополя через ул. Каблукова", - говорится в сообщении.
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Коммунальщики призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.