Через ремонт у столиці закриють рух на виїзді з бульвару Гавела

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Із 06:00 1 серпня до 00:00 15 серпня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на транспортній розв’язці на перетині просп. Космонавта Комарова та б-ру Вацлава Гавела буде закрито рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова у напрямку Кільцевої дороги. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН.

“Об’їзд ділянки ремонту буде здійснюватися шляхом розвороту на перехресті б-ру Вацлава Гавела та вул. Академіка Стражеска та виїздом на вул. Героїв Севастополя через вул. Каблукова”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві із 1 серпня закриють рух на Леонтовича

Комунальники закликали водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

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