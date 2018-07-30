Через ремонт у столиці закриють рух на виїзді з бульвару Гавела
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Із 06:00 1 серпня до 00:00 15 серпня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на транспортній розв’язці на перетині просп. Космонавта Комарова та б-ру Вацлава Гавела буде закрито рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова у напрямку Кільцевої дороги. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН.
“Об’їзд ділянки ремонту буде здійснюватися шляхом розвороту на перехресті б-ру Вацлава Гавела та вул. Академіка Стражеска та виїздом на вул. Героїв Севастополя через вул. Каблукова”, — йдеться у повідомленні.
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Комунальники закликали водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.