Через ремонт у столиці закриють рух на виїзді з бульвару Гавела

“Об’їзд ділянки ремонту буде здійснюватися шляхом розвороту на перехресті б-ру Вацлава Гавела та вул. Академіка Стражеска та виїздом на вул. Героїв Севастополя через вул. Каблукова”, — йдеться у повідомленні.

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Комунальники закликали водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.