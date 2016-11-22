Из-за ремонта на просп. Науки в Киеве частично ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В связи с ремонтом путепровода на проспекте Науки 23 и 24 ноября движение автотранспорта частично ограничат. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, 23 и 24 ноября в связи с капитальным ремонтом путепровода на проспекте Науки возможны кратковременные остановки движения транспорта с интервалами в 5 минут.
Коммунальная корпорация просит водителей по возможности выбирать другой маршрут.