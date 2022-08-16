Из-за ракетного удара со стороны беларуси по Житомирской области жертв нет - ОВА

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"Сообщаем, что после взрывов в Житомирском районе, которые произошли в результате запуска вражеских ракет с территории беларуси, к счастью, жертв нет", - написал Бунечко в Telegram.

При этом он в очередной раз призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, если слышен звук сирен.

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По Житомирской области сегодня, 16 августа, днем ракеты запустили с территории беларуси.