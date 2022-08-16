Ворожий удар під Житомиром: швидше за все ракети запустили з білорусі - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. По Житомирщині сьогодні вдень ракети, за попередньою інформацією, запустили з території білорусі. Про це повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.
Цитата
"За попередньою інформацією, ракети, які сьогодні влучили по Житомирському району, випущені з території білорусі!" - зазначив Бунечко у Telegram.
Доповнення
Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко 16 серпня повідомив про два вибухи у Житомирському районі внаслідок ворожого ракетного удару.