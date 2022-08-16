Вражеский удар под Житомиром: скорее всего ракеты запустили из беларуси - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. По Житомирской области сегодня днем ракеты, по предварительной информации, запустили с территории беларуси. Об этом сообщил руководитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.
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"По предварительной информации, ракеты, попавшие сегодня по Житомирскому району, выпущены с территории беларуси!" - отметил Бунечко в Telegram.
Дополнение
Руководитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко 16 августа сообщил о двух взрывах в Житомирском районе в результате вражеского ракетного удара.