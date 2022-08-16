Вражеский удар под Житомиром: скорее всего ракеты запустили из беларуси - глава ОВА

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"По предварительной информации, ракеты, попавшие сегодня по Житомирскому району, выпущены с территории беларуси!" - отметил Бунечко в Telegram.

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Руководитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко 16 августа сообщил о двух взрывах в Житомирском районе в результате вражеского ракетного удара.