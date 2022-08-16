Через ракетний удар з боку білорусі по Житомирщині жертв немає - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Внаслідок вибухів від ворожих ракет на території Житомирської області жертв немає, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.
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"Повідомляємо, що після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет з території білорусі, на щастя, жертв немає", - написав Бунечко у Telegram.
При цьому він вчергове закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, якщо чути звук сирен.
Доповнення
По Житомирщині сьогодні, 16 серпня, вдень ракети запустили з території білорусі.