Из-за ракетного удара по Николаевской ОГА уже 33 погибших - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Из-за вражеского ракетного удара по Николаевской ОГА погибли 33 человека, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"Спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. В настоящее время известно о 33 погибших и 34 пострадавших", - сообщили в ГСЧС в Facebook.
От ГСЧС привлечено 35 человек и 9 единиц техники.
Дополнение
29 марта примерно в 8:45 в результате вражеского удара было разрушено центральную секцию девятиэтажного здания Николаевской ОГА.