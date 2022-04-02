Из-за ракетного удара по Николаевской ОГА уже 33 погибших - ГСЧС

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"Спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. В настоящее время известно о 33 погибших и 34 пострадавших", - сообщили в ГСЧС в Facebook.

От ГСЧС привлечено 35 человек и 9 единиц техники.

Дополнение



29 марта примерно в 8:45 в результате вражеского удара было разрушено центральную секцию девятиэтажного здания Николаевской ОГА.