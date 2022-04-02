Через ракетний удар по Миколаївській ОДА уже 33 загиблих - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Через ворожий ракетний удар по Миколаївській ОДА загинули 33 людини, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. На даний час відомо про 33 загиблих осіб та 34 постраждалих", - повідомили у ДСНС у Facebook.
Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.
Доповнення
29 березня приблизно о 8:45 внаслідок ворожого удару було зруйновано центральну секцію дев’ятиповерхової Миколаївської ОДА.