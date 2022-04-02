Через ракетний удар по Миколаївській ОДА уже 33 загиблих - ДСНС

Цитата

"Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. На даний час відомо про 33 загиблих осіб та 34 постраждалих", - повідомили у ДСНС у Facebook.

Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.

Доповнення

29 березня приблизно о 8:45 внаслідок ворожого удару було зруйновано центральну секцію дев’ятиповерхової Миколаївської ОДА.