Через пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" фактически отсутствует возможность проезда грузовиков, следующих из Украины в Польшу - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать направления "Ягодин" и "Рава-Русская", где за прошедшие сутки были фактически нулевые показатели пересечения границы для грузовиков, следующих из Украины в Польшу. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Сейчас блокируются два направления: "Ягодин" и "Рава-Русская" и, к сожалению, через эти два пункта пропуска фактически отсутствует возможность проезда грузовиков, которые следуют из Украины в Польшу. Нулевые показатели имели и за минувшие сутки, и за предыдущие сутки и такая ситуация уже продолжается определенное время. На других направлениях движение грузовиков из Украины в Польшу конечно происходит, потому что фактически другие направления на этот день они не блокируются" - сказал Демченко.

Он отметил, что за прошедшие сутки через пункт пропуска "Ягодин" пересекли границу 70 грузовиков в сторону Украины. По его словам, на двух заблокированных пунктах пропуска в очередях находится около 570 грузовиков.

Напомним

Польские фермеры возобновили блокирование двух пунктов пропуска на польско-украинской границе, ограничив движение грузовиков на ПП "Корчева - Краковец" в сторону Украины, на "Медика - Шегини" в обоих направлениях до 20 и 19 апреля соответственно.