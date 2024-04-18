Через пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" фактически отсутствует возможность проезда грузовиков, следующих из Украины в Польшу - Демченко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  139844 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  177385 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  177647 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  154228 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  115798 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127442 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138776 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137668 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124167 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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15 апреля 2024, 07:40  •  103675 просмотра

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Через пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" фактически отсутствует возможность проезда грузовиков, следующих из Украины в Польшу - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на украинско-польской границе, фактически делая невозможным проезд грузовиков из Украины в Польшу.

Общество •   •  7293 просмотра
Через пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" фактически отсутствует возможность проезда грузовиков, следующих из Украины в Польшу - Демченко

СБУ задержала "помощника" Шуфрича

СБУ задержала "помощника" нардепа Нестора Шуфрича, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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СБУ задержала "помощника" Шуфрича

В Черниговской области россияне атаковали водителя автомобиля, который привез хлеб в магазин

россия атаковала автомобиль с хлебобулочными изделиями с помощью беспилотников, когда она разгружала продукты возле магазина в селе Новгород-Северского района, но обошлось без жертв, за исключением водителя, который получил легкую контузию от взрыва.

Война •   •  8263 просмотра
В Черниговской области россияне атаковали водителя автомобиля, который привез хлеб в магазин

Последствия атаки рф на Чернигов: 44 человека госпитализированы, один дом разрушен, еще почти 30 повреждены

Вчерашние ракетные обстрелы Чернигова привели к госпитализации 44 человек, повреждению 20 зданий, включая отель, больницу, колледж и жилые дома, поисково-спасательные работы завершены, власти оказывают помощь пострадавшим.

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Последствия атаки рф на Чернигов: 44 человека госпитализированы, один дом разрушен, еще почти 30 повреждены

МИД ФРГ вызвал российского посла после задержания диверсантов в Баварии

В Баварии задержали двух российских шпионов, которые планировали саботаж с целью сорвать военную помощь Германии Украине.

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МИД ФРГ вызвал российского посла после задержания диверсантов в Баварии

"В мечтах россиян - оккупировать Украину, а в наших - устроить парад победы в москве": Буданов о перспективах закончить войну

Глава украинской разведки Буданов прогнозирует, война будет продолжаться до тех пор, пока в россии действует нынешний политический режим.

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"В мечтах россиян - оккупировать Украину, а в наших - устроить парад победы в москве": Буданов о перспективах закончить войну

Оккупанты наносят удары по Харьковской области

Взрывы произошли в Харькове. Ранее Воздушные силы ВСУ писали о пусках КАБов в Харьковской и Донецкой областях.

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Оккупанты наносят удары по Харьковской области

Зеленский заслушал отчет Сырского о фронте и "болезненных потерях" оккупантов в Крыму

Президенту Зеленскому доложили о ситуации на фронте, "болезненных" потерях россии в Крыму и переброске врагом кораблей на Каспий после действий Украины в Черном море.

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Зеленский заслушал отчет Сырского о фронте и "болезненных потерях" оккупантов в Крыму

"Промышленность впервые выдает 10 "Богдан" в этом месяце": Зеленский сообщил о росте военного производства

Президент Зеленский сообщил о росте внутреннего военного производства в Украине, в частности о 10 "Богданах" в этом месяце, долгосрочных контрактах с предприятиями.

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"Промышленность впервые выдает 10 "Богдан" в этом месяце": Зеленский сообщил о росте военного производства

российский экспорт дизельного топлива продолжает падать после атак беспилотников по НПЗ - Bloomberg

российский экспорт дизельного топлива падает уже несколько недель, в среднем на 25%, после недавних атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы страны.

Новости Мира •   •  8147 просмотра
российский экспорт дизельного топлива продолжает падать после атак беспилотников по НПЗ - Bloomberg