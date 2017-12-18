Из-за протестов в Киеве отменили одну новогоднюю локацию, еще одну перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В связи с протестами в центре Киева отменили новогоднюю локацию возле Арки Дружбы народов. Об этом на брифинге сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова, передает корреспондент УНН.
Также локацию в Мариинском парке, "Городок Санты", перенесли на Печерскую площадь.
"По соображениям безопасности, учитывая политическую ситуацию, локацию в Мариинском парке, в прошлом году там было "Городок Санты", мы решили перенести на Печерскую площадь. А еще одну локацию, возле Арки Дружбы народов, опять же, из соображений безопасности, было решено отменить", - заявила Попова.
Напомним, в результате столкновений возле Октябрьского дворца пострадали 32 правоохранители, полиция открыла два уголовных производства.