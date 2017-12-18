Через протести у Києві відмінили одну новорічну локацію, ще одну перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У зв'язку з протестами в центрі Києва відмінили новорічну локацію біля Арки Дружби народів. Про це на брифінгу повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова, передає кореспондент УНН.
Також локацію у Маріїнському парку, "Містечко Санти", перенесли на Печерську площу.
"З міркувань безпеки, зважаючи на політичну ситуацію, локацію в Маріїнському парку, в минулому році там було "Містечко Санти", ми вирішили перенести на Печерську площу. А ще одну локацію, біля Арки Дружби народів, знову ж таки, з міркувань безпеки, було вирішено відмінити", - заявила Попова.
Нагадаємо, внаслідок сутичок біля Жовтневого палацу постраждали 32 правоохоронці, поліція відкрила два кримінальні провадження.