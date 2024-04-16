Через приложение "Дія" запустили упрощенный обмен документами между банками и клиентами

В Украине запустили проект, который позволяет украинцам обмениваться различными цифровыми документами и финансовой информацией с банками через приложение "Дія" в одном пакете, что упрощает процесс обмена документами, сообщили в НБУ во вторник, пишет УНН.

Детали

Совместный проект, который "значительно упростит обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров", как сообщается, запускают НБУ и Министерство цифровой трансформации Украины.

С помощью приложения "Дія" теперь можно по одному запросу предоставить банковскому учреждению одновременно как электронные копии нескольких цифровых документов, так и отдельные сведения о своем финансовом состоянии - сообщили в НБУ.

Ранее, как отмечается, нужно было отправлять электронные копии каждого цифрового документа отдельно. Итак, если таких документов, например, 10, то приходилось 10 раз проходить одни и те же процедуры по передаче электронных копий цифровых документов из разных государственных реестров.

"Сейчас с помощью "комплексного шеринга" можно предоставить все документы одним "пакетом", - отметили в НБУ.

При этом в Нацбанке отметили, что "обмен информацией будет происходить только с согласия клиента". Именно он будет выбирать, какому банковскому учреждению и какой набор сведений предоставить.

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