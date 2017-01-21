Из-за пожара из кафе в Киеве эвакуировали людей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Пожар произошел в вентиляционной шахте одного из столичных заведений общественного питания в Киеве, во время тушения спасатели вывели из заведения на безопасное расстояние 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ ГосЧС Украины, передает УНН.
Как отмечается, сообщение о возгорании в 4-этажном жилом доме на 1-м этаже, где находится одно из заведений общественного питания на улице Саксаганского, 57-А, спасатели получили 20 января в 17:53.
"По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений стало известно, что возгорание произошло в вентиляционной шахте заведения", - говорится в сообщении.
Указано, что уже в 18:16 пожарные ликвидировали возгорание, в результате которого была повреждена вентиляционная шахта и изоляция электропроводов на площади 1,5 кв. м.
Во время тушения пожара спасатели вывели из заведения на безопасное расстояние 30 человек, никто не пострадал.
На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава.
По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание искр на жировые отложения в вентиляционной шахте.