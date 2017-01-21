Через пожежу з кафе у Києві евакуювали людей

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Пожежа сталася у вентиляційній шахті одного зі столичних закладів громадського харчування у Києві, під час гасіння рятувальники вивели із закладу на безпечну відстань 30 осіб. Про це повідомляє прес-служба столичного ГУ ДСНС України, передає УНН.

Як зазначається, повідомлення про загоряння у 4-поверховому житловому будинку на 1-му поверсі, де знаходиться однин із закладів громадського харчування на вулиці Саксаганського, 57-А, рятувальники отримали 20 січня о 17:53.

"По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів стало відомо, що загоряння сталося у вентиляційній шахті закладу", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вже о 18:16 вогнеборці ліквідували займання, внаслідок якого було пошкоджено вентиляційну шахту та ізоляцію електропроводів на площі 1,5 кв. м.

Під час гасіння пожежі рятувальники вивели із закладу на безпечну відстань 30 осіб, ніхто не постраждав.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 осіб особового складу.

За попередніми даними, причиною займання стало потрапляння іскор на жирові відкладення у вентиляційній шахті.

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