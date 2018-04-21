Из-за пожара в Черниговском СИЗО эвакуировали 70 человек

"20 апреля в 19:10 к спасателям ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в бытовом помещении одного из режимных корпусов Государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор", что на ул. Ремесленной в областном центре", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 19:18, а ликвидировали в 19:37.

"В результате возгорания огнем повреждена внутренняя облицовка стен и потолка помещения на площади 25 кв.м и материальные ценности. До прибытия подразделений ГСЧС персоналом объекта проведена эвакуация 70 человек. Причина возникновения пожара устанавливается", - уточнили спасатели.

Напомним, пожар вспыхнул в одной из камер следственного изолятора Николаева.