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Через пожежу в Чернігівському СІЗО евакуювали 70 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Чернігівському слідчому ізоляторі сталася пожежа, через яку евакуювали 70 осіб. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Чернігівській області, передає УНН.

Через пожежу в Чернігівському СІЗО евакуювали 70 осіб

"20 квітня о 19:10 до рятувальників ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу в побутовому приміщенні одного з режимних корпусів Державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор", що на вул. Ремісничій в обласному центрі", – йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізували о 19:18, а ліквідували о 19:37.

"Внаслідок загоряння вогнем пошкоджено внутрішнє облицювання стін та стелі приміщення на площі 25 кв.м та матеріальні цінності. До прибуття підрозділів ДСНС персоналом об’єкту проведено евакуацію 70 осіб. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється", – уточнили рятувальники.

Нагадаємо, пожежа спалахнула в одній з камер слідчого ізолятора Миколаєва.

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