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В одній з камер Миколаївського СІЗО спалахнула пожежа

В одній з камер Миколаївського СІЗО спалахнула пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Пожежа спалахнула в одній з камер Миколаївського слідчого ізолятора ввечері 24 березня. Про це кореспондентові УНН повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

"Пожежа сталася в одній з камер СІЗО на другому поверсі. Попередньо, причина пожежі - коротке замикання електропроводки. Було сильне задимлення", - уточнили у ДСНС.

Зазначено, що повідомлення про пожежу надійшло після 23:00.

"О 23:57 пожежа була ліквідована на приблизній площі 4 кв.м. Працювали два відділення ДПРП ГУ ДСНС Миколаївської області, а також чергова зміна оперативно-координаційного центру", - йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі постраждалих немає.

Нагадаємо, що 23 березня у камері Миколаївського СІЗО знайшли тіло підозрюваного у кримінальному провадженні Дмитра Леонова без явних ознак насильницької смерті. Леонов входив до складу "ОЗУ Михайла Титова" на прізвисько "Мультик".

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