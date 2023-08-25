Из-за сообщения о ночном взрыве на Кировоградщине открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Правоохранители начали уголовное производство по ночному взрыву на Кировоградщине в ночь на 25 августа, сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
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“Друзья, относительно ночного взрыва. По информации Кропивницкого районного управления полиции Кировоградской области начато уголовное производство. Правоохранители работают над выяснением всех обстоятельств взрыва”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что после дополнительного обследования территории было зафиксировано, что никто не травмировался. Это подтвердили и лечебные учреждения, заявил глава ОВА.
Напомним
В Кировоградской областной военной администрации вечером 24 августа сообщили о взрыве и призвали жителей региона не паниковать из-за этого.
Ранее Райкович сообщал, что правоохранители и спасатели обследовали территории после сообщений о громком взрыве в области, последствий чрезвычайных происшествий не обнаружили.