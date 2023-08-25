Через повідомлення про нічний вибух на Кіровоградщині відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо нічного вибуху на Кіровоградщині у ніч на 25 серпня, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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“Друзі, щодо нічного вибуху. За інформацією Кропивницького районного управління поліції Кіровоградської області розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці працюють над з’ясуванням усіх обставин вибуху”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після додаткового обстеження території було зафіксовано, що ніхто не травмувався. Це підтвердили і лікувальні заклади, заявив очільник ОВА.
Нагадаємо
У Кіровоградській обласній військовій адміністрації ввечері 24 серпня повідомили про вибух та закликали мешканців регіону не панікувати через це.
Раніше Райкович повідомляв, що правоохоронці та рятувальники обстежили території після повідомлень про гучний вибух в області, наслідків надзвичайних подій не виявили.