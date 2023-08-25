У Кіровоградській ОВА повідомили про вибух, працюють екстрені служби

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"Друзі, без паніки. Щодо звуку вибуху, про який пишете в мережах. Служби ДСНС та поліція працюють. Деталі повідомимо", — написав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

Деталі

В ОВА не уточнили, що стало причиною вибуху. Відомо, що повітряної тривоги не оголошували. Коли стався вибух.

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