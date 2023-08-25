У Кіровоградській ОВА повідомили про вибух, працюють екстрені служби
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Кіровоградській обласній військовій адміністрації ввечері 24 серпня повідомили ро вибух та закликали мешканців регіону не панікувати через це. Наразі не повідомляється, що стало причиною вибуху, передає УНН.
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"Друзі, без паніки. Щодо звуку вибуху, про який пишете в мережах. Служби ДСНС та поліція працюють. Деталі повідомимо", — написав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.
Деталі
В ОВА не уточнили, що стало причиною вибуху. Відомо, що повітряної тривоги не оголошували. Коли стався вибух.
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