На Одещині пролунали вибухи, працювала ППО – Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Одеській області пролунали вибухи опівночі 25 серпня, там працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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«Вибухи в Одеській області – робота ППО. Нагадуємо! Не публікуйте роботу ППО!», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.
Деталі
Голова Одеської військової адміністрації закликав жителів та гостей Одещини лишатися в укриттях до відбою тривоги, а також — не знімати та не оприлюднюйте роботу українських сил ППО.
Відзначимо, що тривога в Одеській області тривала 18 хвилин — з 23.20 до 23.38 год.
Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Нагадаємо, вибухи у четвер вечором пролунали також на Запоріжжі.