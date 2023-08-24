В Одесской области прогремели взрывы, работала ПВО - Воздушные Силы ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Одесской области прогремели взрывы в полночь 25 августа, там работала противовоздушная оборона. Об этом сообщили в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ, передает УНН.
Цитата
«Взрывы в Одесской области – работа ПВО. Напоминаем! Не публикуйте работу ПВО!», — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.
Детали
Глава Одесской военной администрации призвал жителей и гостей Одесской области оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, а также — не снимать и не обнародовать работу украинских сил ПВО.
Отметим, что тревога в Одесской области длилась 18 минут — с 23.20 до 23.38 часов.
Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.
Напомним, взрывы в четверг вечером прогремели также в Запорожье.