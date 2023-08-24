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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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В Одесской области прогремели взрывы, работала ПВО - Воздушные Силы ВСУ

В Одесской области прогремели взрывы, работала ПВО - Воздушные Силы ВСУ

Киев • УНН

 • 2516618 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Одесской области прогремели взрывы в полночь 25 августа, там работала противовоздушная оборона. Об этом сообщили в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Взрывы в Одесской области – работа ПВО. Напоминаем! Не публикуйте работу ПВО!», — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Детали

Глава Одесской военной администрации призвал жителей и гостей Одесской области оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, а также — не снимать и не обнародовать работу украинских сил ПВО.

Отметим, что тревога в Одесской области длилась 18 минут — с 23.20 до 23.38 часов.

Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

Напомним, взрывы в четверг вечером прогремели также в Запорожье.

Украинские Национальные Новости

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