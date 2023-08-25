В Кировоградской ОГА сообщили о взрыве, работают экстренные службы

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"Друзья, без паники. Относительно звука взрыва, о котором пишете в сетях. Службы ГСЧС и полиция работают. Детали сообщим", — написал председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram.

Детали

В ОГА не уточнили, что стало причиной взрыва. Известно, что воздушной тревоги не объявляли. Когда произошел взрыв.

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