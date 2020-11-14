Из-за мощного тайфуна Вьетнам эвакуирует около полумиллиона людей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вьетнам эвакуирует почти полмиллиона населения из-за приближения мощного тайфуна Vamco к центральному побережью страны. Число погибших на Филиппинах от этого тайфуна возросло до 53 человек, пишет Reuters, передает УНН.
По прогнозам погодного агентства Вьетнама, тайфун Vamco, имея скорость ветра до 165 км/ч, обрушится на побережье страны от Ха-Тень до провинции Куанг-Нгай в воскресенье.
“Это очень сильный тайфун”, — заявил премьер-министр Нгуен Сюань Фук.
Он предупредил провинции подготовиться к его воздействию. Из населенных пунктов планируют эвакуировать 468 тыс. человек.
Вьетнам склонен к разрушительным штормам и наводнениям из-за долгого побережья. Vamco станет 13-м тайфуном, который обрушится на страну в этом году. Во Вьетнаме с начала октября более 160 человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных рядом штормов.
“Более восьми миллионов человек, проживающих в центральной части Вьетнама, не отдыхали. Каждый раз, когда они начинают восстанавливать свою жизнь и средства к существованию, их поражает очередная буря”, — сказала президент Вьетнамского общества Красного Креста Нгуен Тхи Сюань Ту.
На Филиппинах, по сообщениям полиции и армии, из-за тайфуна Vamco погибли по меньшей мере 53 человека, 52 ранены, еще 22 — пропали без вести.
Как сообщал УНН, на Филиппинах из-за тайфуна Vamco были полностью или частично затоплены около 40 тыс. домов в районе столицы страны Манилы. Наводнение стало самым масштабным за последние годы.