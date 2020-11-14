Через потужний тайфун В’єтнам евакуює близько півмільйона людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В’єтнам евакуює майже півмільйона населення через наближення потужного тайфуну Vamco до центрального узбережжя країни. Кількість загиблих на Філіппінах від цього тайфуну зросла до 53 людей, пише Reuters, передає УНН.
За прогнозами погодного агентства Вєтнаму тайфун Vamco, маючи швидкість вітру до 165 км/год, обрушиться на узбережжя країни від Ха-Тінь до провінції Куанг-Нгай у неділю.
“Це дуже сильний тайфун”, — заявив прем’єр-міністр Нгуєн Сюань Фук.
Він попередив провінції підготуватися до його впливу. З населених пунктів планують евакуювати 468 тис. людей.
В’єтнам схильний до руйнівних штормів та повені через довге узбережжя. Vamco стане 13-м штормом, який вразить країну цього року. У В’єтнамі с початку жовтня понад 160 людей загинули внаслідок стихійних лих, спричинених низкою штормів.
“Більше восьми мільйонів людей, які проживають у центральній частині В’єтнаму, не перепочивали. Кожного разу, коли вони починають відбудовувати своє життя та засоби до існування, їх вражає чергова буря”, — сказала президент В’єтнамського товариства Червоного Хреста Нгуен Тхі Сюань Ту.
На Філіппінах, за повідомленнями поліції та армії, через тайфун Vamco загинули щонайменше 53 людини, 52 поранені, ще 22 — зникли без вісті.
Як повідомляв УНН, на Філіппінах через тайфун Vamco були повністю або частково затоплені близько 40 тис. домівок в районі столиці країни Маніли. Повінь стала наймасштабнішою за останні роки.