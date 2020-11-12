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Руйнівний тайфун обрушився на Філіппіни

Руйнівний тайфун обрушився на Філіппіни

Київ • УНН

 • 29543 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. На Філіппіни обрушився потужний тайфун Vamco. Жертвами стихії стали не менше семи осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

За попередніми даними близько 40 000 домівок були повністю або частково затоплені в районі столиці країни Маніли. Повінь вже стало наймасштабнішою за останні роки.

Майже 3 мільйони домогосподарств в Манілі і її околицях залишилися без електрики.

Авіаперельоти і громадський транспорт в Манілі були призупинені, як і робота порту.

Відзначається, що швидкість вітру тайфуну Vamco становила 155 кілометрів на годину, а пориви - до 255 км / ч. Через стихію були затоплені більше 30 міст по всій країні.

За попередньою інформацією, стихія вже забрала життя щонайменше 7 осіб. Близько 200 000 чоловік були евакуйовані, в тому числі примусово, з вразливих прибережних і низинних районів.

Vamco - восьмий тайфун, що обрушився на Філіппіни за останні два місяці.

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