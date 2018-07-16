Из-за тройного ДТП во Львовской области пострадали восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Соколовка Львовской области, в результате которого пострадали 8 человек. Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
"В с. Соколовка Жидачовского района произошло столкновение трех автомобилей: двух легковых ("Тойота","Опель") и грузового DAF", - говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали 8 человек, среди которых двое детей. Шесть человек от госпитализации отказались.
В лечебные учреждения доставили двоих детей: жительницу г. Ивано-Франковск 2006 года рождения с диагнозом: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга (под вопросом), а также жительницу г. Львов 2007 года рождения с диагнозом: ушиб мягких тканей нижней трети правой голени, острая реакция на стресс.
"После оказания медицинской помощи дети отпущены домой. Обстоятельства происшествия выясняются", - уточнили в департаменте.
Напомним, во Львовской области автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся, в результате чего травмы получили четверо иностранцев.