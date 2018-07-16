Через потрійну ДТП на Львівщині постраждали восьмеро осіб

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася у с. Соколівка Львівської області, внаслідок якої постраждали 8 осіб. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

"У с. Соколівка Жидачівського району сталося зіткнення трьох автомобілів: двох легкових ("Тойота", "Опель") та вантажного DAF", - йдеться в повідомленні.

У результаті аварії постраждали 8 осіб, серед яких двоє дітей. Шестеро осіб від госпіталізації відмовилися.

До лікувальних закладів доставили двох дітей: мешканку м. Івано-Франківськ 2006 року народження з діагнозом: ЗЧМТ, струс головного мозку (під питанням), а також мешканку м. Львів 2007 року народження з діагнозом: забій м'яких тканин нижньої третини правої гомілки, гостра реакція на стрес.

"Після надання медичної допомоги діти відпущені додому. Обставини події з'ясовуються", - уточнили в департаменті.

Нагадаємо, у Львівській області автівка з'їхала з мосту в кювет і перекинулася, внаслідок чого травми отримали четверо іноземців. 

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