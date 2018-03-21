Из-за ухудшения погодных условий украинские порты ограничили свою работу
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 21 марта. УНН. В связи с ухудшением погодных условий 21 марта ограничена работа трех морских портов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации морских портов Украины, передает УНН.
"Возле Мариуполя из-за сильного ветра ограничено лоцманское проведение судов. А в Бердянске из-за снега не выполняются грузовые операции с зерновыми", - отметили в пресс-службе АМПУ.
Также стало известно, что из-за обледенения кранов порт Белгород-Днестровска вообще не работает.
Напомним, в Одесской области отменили ряд автобусных рейсов в связи с ухудшением погодных условий.
Как сообщал УНН, в Киеве из-за погодных условий общественный транспорт курсирует с отклонением до 25 минут.
Кроме того, в столице в ночь на 20 и 21 марта в движение трех ночных троллейбусов внесли изменения из-за замены контактного провода на троллейбусной линии на Лыбидской площади и выполнением тросовых работ контактной сети на троллейбусной линии в районе путепровода возле станции метро "Нивки".