Через погіршення погодних умов українські порти обмежили свою роботу
Київ • УНН
МАРІПОЛЬ-КИЇВ. 21 березня. УНН. У зв’язку з погіршенням погодних умов 21 березня обмежена робота трьох морських портів. Про це повідомляють у прес-службі адміністрації морських портів України, передає УНН.
"Біля Маріуполя через сильний вітер обмежено лоцманські проведення суден. А у Бердянську через сніг не виконуються вантажні операції з зерновими", - зазначили у прес-службі АМПУ.
Також стало відомо, що через обмерзання кранів порт Білгород-Дністровська взагалі не працює.
Нагадаємо, в Одеській області скасували низку автобусних рейсів у зв’язку з погіршенням погодних умов.
Як повідомляв УНН, у Києві через погодні умови громадський транспорт курсує з відхиленням до 25 хвилин.
Крім того, у столиці в ніч проти 20 та 21 березня у рух трьох нічних тролейбусів внесли зміни через заміну контактного проводу на тролейбусній лінії на Либідській площі та виконанням тросових робіт контактної мережі на тролейбусній лінії в районі шляхопроводу біля станції метро "Нивки".