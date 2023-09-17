Из-за подорожания боеприпасов расходы на оборону не повышают безопасность - чиновник НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Стремительный рост цен на боеприпасы из-за роста спроса на оружие после вторжения России в Украину, замедляет усилия НАТО по усилению безопасности. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал к увеличению частных инвестиций в оборонные компании, сообщает Reuters, пишет УНН.
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"Цены на оборудование и боеприпасы стремительно растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же самое. Это означает, что мы не можем гарантировать, что увеличение оборонных расходов на самом деле приведет к усилению безопасности", - заявил адмирал.
В связи с этим Бауэр призвал к увеличению частных инвестиций в оборонный сектор для наращивания производственных мощностей. А также призвал пенсионные фонды и банки прекратить называть инвестиции в оборону неэтичными.
"Долгосрочная стабильность должна преобладать над краткосрочными прибылями. Как мы видели в Украине, война затрагивает все общество. Поэтому предотвращение войны через устойчивость и сдерживание также должно быть общественным делом", - заявил адмирал.
Дополнение
Отмечается, что НАТО настаивает на увеличении оборонного производства, чтобы удовлетворить спрос на вооружение и технику, который резко вырос после вторжения России в Украину, поскольку члены Альянса не только спешат с поставками в Киев, но и наращивают свои собственные запасы.
Одной из главных проблем является нехватка 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, поскольку Киев выпускает до 10 000 таких снарядов в день.
В феврале Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Киев расходует снаряды гораздо быстрее, чем Запад может их производить.
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