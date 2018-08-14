Из-за избиения женщин в Одессе в полицию обратились шесть пострадавших

"По состоянию на сегодня в полицию поступило 6 заявлений от пострадавших женщин. По факту избиения открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УК", - отметили в ведомстве.

После прохождения пострадавшими судебно-медицинского обследования на основании экспертизы будет принято решение в отношении мужчины из-за нанесения телесные повреждения прохожим женщинам в Одессе.

Напомним, 11 августа в пригороде Одессы человек в состоянии сильного алкогольного опьянения избил прохожих женщин. Злоумышленнику объявили о подозрении. Впоследствии стало известно, что одна из пострадавших написала заявление о том, что не имеет претензий к обидчику.