Через побиття жінок в Одесі до поліції звернулися шість постраждалих
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 серпня. УНН. Шестеро постраждалих звернулися до поліції через побиття жінок в Одесі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
"Станом на сьогодні до поліції надійшло 6 заяв від постраждалих жінок. За фактом побиття відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 ККУ", - зазначили у відомстві.
Після проходження постраждалими судово-медичного обстеження на підставі експертизи буде прийнято рішення стосовно чоловіка через завдання тілесних ушкоджень перехожим жінкам в Одесі.
Нагадаємо, 11 серпня у передмісті Одеси чоловік у стані сильного алкогольного сп'яніння побив перехожих жінок. Зловмиснику оголосили про підозру. Згодом стало відомо, що одна з постраждалих написала заяву про те, що не має претензій до кривдника.