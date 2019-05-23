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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136926 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144493 просмотра

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Из-за подтопления на Закарпатье ограничено движение на трех дорогах

Из-за подтопления на Закарпатье ограничено движение на трех дорогах

Киев  •  УНН

 • 23180 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Закарпатской области из-за подтопления ограничено движение на трех дорогах области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Закарпатской области.

"В связи с погодными условиями и подтоплением дорог в Иршавском районе, движение отрезком трассы Н-09 Мукачево - Рогатин (от села Гребля, в село Ольховка) остается ограниченным. Вследствие притока воды, движение перекрыто и на автомобильной дороге от Селца до Виноградова", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, из-за непогоды частично заблокировано движение по дороге от Сельца в Иршаву. Возможность проезда имеют исключительно большегрузные автомобили.

Также объезд заблокированного на трассе Н-09 отрезке возможен через город Берегово.

Напомним, в результате сильных осадков на территории Закарпатской области повреждено шесть мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту.

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