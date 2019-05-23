Из-за подтопления на Закарпатье ограничено движение на трех дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Закарпатской области из-за подтопления ограничено движение на трех дорогах области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Закарпатской области.
"В связи с погодными условиями и подтоплением дорог в Иршавском районе, движение отрезком трассы Н-09 Мукачево - Рогатин (от села Гребля, в село Ольховка) остается ограниченным. Вследствие притока воды, движение перекрыто и на автомобильной дороге от Селца до Виноградова", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации, из-за непогоды частично заблокировано движение по дороге от Сельца в Иршаву. Возможность проезда имеют исключительно большегрузные автомобили.
Также объезд заблокированного на трассе Н-09 отрезке возможен через город Берегово.
Напомним, в результате сильных осадков на территории Закарпатской области повреждено шесть мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту.