Через підтоплення на Закарпатті обмежено рух на трьох дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Закарпатській області через підтоплення обмежено рух на трьох дорогах області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Закарпатської області.
“У зв’язку з погодними умовами та підтопленням автошляхів на Іршавщині, рух відрізком траси Н-09 Мукачево — Рогатин (від села Гребля, до села Вільхівка) залишається обмеженим. Внаслідок притоку води, рух перекрито і на автомобільній дорозі від Сільця до Виноградова”, — йдеться у повідомленні.
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За попередньою інформацією, через негоду частково заблоковано рух дорогою від Сільця до Іршави. Можливість проїзду мають виключно великовантажні автомобілі.
Також об’їзд заблокованого на трасі Н-09 відрізку можливий через місто Берегово.
Нагадаємо, внаслідок сильних опадів на території Закарпатської області пошкоджено шість мостових переходів, зруйновано та пошкоджено по одному мосту.