Из-за подозрения на АЧС на Волыни уничтожили более полутысячи здоровых кабанов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В прошлом году по подозрению относительно африканской чумы свиней охотники Волынской области произвели отстрел более 500 диких кабанов. Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА, передает УНН.
"В целом произведен отстрел 531 единицы. В отобранном биоматериале вирус АЧС не обнаружен", - говорится в сообщении.
В ОГА уточнили, что на Волыни АЧС не утихает. Напомнили, что очередной случай заболевания был зафиксирован в первой декаде февраля.
Напомним, из-за эпидемии АЧС животноводы призывают Гройсмана снизить налоги для свиноводов.
Также напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало более 27 млн грн убытков, причиненных украинским фермерам болезнью в прошлом году.