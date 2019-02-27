Через підозру на АЧС на Волині знищили понад півтисячі здорових кабанів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Минулого року через підозру на африканську чуму свиней мисливці Волинської області відстріляли понад 500 диких кабанів. Про це повідомляє прес-служба Волинської ОДА, передає УНН.
"Загалом відстріляно 531 одиницю. У відібраному біоматеріалі вірус АЧС не виявлено", - йдеться у повідомленні.
В ОДА уточнили, що на Волині АЧС не вщухає. Нагадали, що черговий випадок захворювання був зафіксований у першій декаді лютого.
Нагадаємо, через епідемію АЧС тваринники закликають Гройсмана знизити податки для свинарів.
Також нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, держава досі не компенсувала понад 27 млн грн збитків, завданих українським фермерам хворобою у минулому році.