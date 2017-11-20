Из-за подозрительной сумки в Харькове перекрыли движение трамваев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На ул. Академика Павлова обнаружили подозрительную сумку, из-за чего приостановлено движение трамваев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает УНН.
“На Академика Павлова у метро „Студенческая“ возле рельсов безхозная сумка. Движение трамвая в оба направления перекрыто. Ждем взрывотехников”, — говорится в сообщении Ю.Сидоренко.
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Напомним, 14 октября в Харькове в час пик неизвестный сообщил о заминировании сразу четырех станций метро.
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