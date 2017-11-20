Из-за подозрительной сумки в Харькове перекрыли движение трамваев

“На Академика Павлова у метро „Студенческая“ возле рельсов безхозная сумка. Движение трамвая в оба направления перекрыто. Ждем взрывотехников”, — говорится в сообщении Ю.Сидоренко.

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Напомним, 14 октября в Харькове в час пик неизвестный сообщил о заминировании сразу четырех станций метро.

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