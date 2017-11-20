Через підозрілу сумку у Харкові перекрили рух трамваїв
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На вул. Академіка Павлова виявили підозрілу сумку, через що призупинено рух трамваїв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв’язків з громадкістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає УНН.
“На Академіка Павлова біля метро „Студентська“ поряд з рейками нічийна сумка. Рух трамваїв в обидва напрямки перекрито. Чекаємо вибухотехніків”, — йдеться у дописі Ю.Сидоренка.
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Нагадаємо, 14 жовтня у Харкові в час пік невідомий повідомив про замінування одразу чотирьох станцій метро.
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