Через підозрілу сумку у Харкові перекрили рух трамваїв

“На Академіка Павлова біля метро „Студентська“ поряд з рейками нічийна сумка. Рух трамваїв в обидва напрямки перекрито. Чекаємо вибухотехніків”, — йдеться у дописі Ю.Сидоренка.

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Нагадаємо, 14 жовтня у Харкові в час пік невідомий повідомив про замінування одразу чотирьох станцій метро.

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