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Через підозрілу сумку у Харкові перекрили рух трамваїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. На вул. Академіка Павлова виявили підозрілу сумку, через що призупинено рух трамваїв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв’язків з громадкістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає УНН.

“На Академіка Павлова біля метро „Студентська“ поряд з рейками нічийна сумка. Рух трамваїв в обидва напрямки перекрито. Чекаємо вибухотехніків”, — йдеться у дописі Ю.Сидоренка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві повідомили про мінування великих ТРЦ.

Нагадаємо, 14 жовтня у Харкові в час пік невідомий повідомив про замінування одразу чотирьох станцій метро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Частина повідомлень про мінування в Києві надійшла з Росії — поліція.

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