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Из-за печного отопления: в Донецкой области в пожаре погибли двое детей и их отец

Из-за печного отопления: в Донецкой области в пожаре погибли двое детей и их отец

Киев • УНН

 • 20383 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня ночью в городе Покровск Донецкой области в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого погиб мужчина и двое его детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Детали

Информация о пожаре поступила примерно в 03:20. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Во время ликвидации пожара обнаружили тела двух детей: 12-летнего мальчика и двухлетней девочки. Также погиб их 34-летний отец. Мать находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Семья на учете в полиции и социальных службах Покровска не была.

Информацию о пожаре внесли в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Добавим

С начала 2022 года в результате пожаров погибли 16 человек, из них двое детей.

Напомним

5 февраля в Подольском районе Киева во время пожара в пятиэтажке погиб человек.

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