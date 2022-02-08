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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Через пічне опалення: на Донеччині в пожежі загинуло двоє дітей та їхній батько

Через пічне опалення: на Донеччині в пожежі загинуло двоє дітей та їхній батько

Київ • УНН

 • 20384 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні вночі у місті Покровськ Донецької області в одному з приватних будинків сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік та двоє його дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.

Деталі

Інформація про пожежу надійшла приблизно о 03:20. За попередніми даними, трагедія сталася через порушення правил експлуатації пічного опалення. 

Під час ліквідації пожежі виявили тіла двох дітей: 12-річного хлопчика та дворічної дівчинки. Також загинув їхній 34-річний батько. Матір перебуває в лікарні, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Родина на обліку в поліції та соціальних службах Покровська не була.

Інформацію про пожежу внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" Кримінального кодексу України.

Додамо

З початку 2022 року внаслідок пожеж загинуло 16 людей, з них двоє дітей.

Нагадаємо

5 лютого у Подільському районі Києва під час пожежі в п'ятиповерхівці загинула людина.

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