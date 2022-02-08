Через пічне опалення: на Донеччині в пожежі загинуло двоє дітей та їхній батько
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні вночі у місті Покровськ Донецької області в одному з приватних будинків сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік та двоє його дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.
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Інформація про пожежу надійшла приблизно о 03:20. За попередніми даними, трагедія сталася через порушення правил експлуатації пічного опалення.
Під час ліквідації пожежі виявили тіла двох дітей: 12-річного хлопчика та дворічної дівчинки. Також загинув їхній 34-річний батько. Матір перебуває в лікарні, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Родина на обліку в поліції та соціальних службах Покровська не була.
Інформацію про пожежу внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" Кримінального кодексу України.
Додамо
З початку 2022 року внаслідок пожеж загинуло 16 людей, з них двоє дітей.
Нагадаємо
5 лютого у Подільському районі Києва під час пожежі в п'ятиповерхівці загинула людина.