Через перезаключения договоров на газоснабжение Киев уже начал испытания теплосетей

Он отметил, что гидравлические испытания технологически необходимые для качественной подготовки жилых домов к отопительному сезону и снижение аварийности во время его старта.

"В Киеве - одна из крупнейших в Европе систем тепловых сетей, протяженностью почти три тысячи километров. Проведение гидравлических испытаний необходимо технологическим процессом, поскольку позволяет устранить повреждения наиболее слабых участков тепловых сетей и снизить уровень аварийности на старте отопительного сезона. Однако испытания проводятся в условиях, когда в сетях отсутствует теплоноситель, поэтому отключение услуги горячего водоснабжения не избежать. В этом году мы начали испытания раньше, чем обычно ", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он пояснил, что связано это с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосиивсьму, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов. В частности, речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода «Энергия».

"Именно поэтому город объединило во времени эти процессы - технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня ", - сказал Петр Пантелеев.

Напомним, по инициативе мэра Виталия Кличко в этом году город в интересах киевлян не продолжать соглашение о концессии с ОАО "Киевэнерго". Таким образом тепловое хозяйство столицы будет возвращен общине.