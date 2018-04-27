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Через перезаключения договоров на газоснабжение Киев уже начал испытания теплосетей

Киев • УНН

 • 6619 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве из-за процесс заключения соглашений на газоснабжение котельных ранее начали процесс проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. В связи с этим временно будет отсутствовать горячая вода в жилых домах. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

Через перезаключения договоров на газоснабжение Киев уже начал испытания теплосетей

Он отметил, что гидравлические испытания технологически необходимые для качественной подготовки жилых домов к отопительному сезону и снижение аварийности во время его старта.

"В Киеве - одна из крупнейших в Европе систем тепловых сетей, протяженностью почти три тысячи километров. Проведение гидравлических испытаний необходимо технологическим процессом, поскольку позволяет устранить повреждения наиболее слабых участков тепловых сетей и снизить уровень аварийности на старте отопительного сезона. Однако испытания проводятся в условиях, когда в сетях отсутствует теплоноситель, поэтому отключение услуги горячего водоснабжения не избежать. В этом году мы начали испытания раньше, чем обычно ", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он пояснил, что связано это с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосиивсьму, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов. В частности, речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода «Энергия».

"Именно поэтому город объединило во времени эти процессы - технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня ", - сказал Петр Пантелеев.

Напомним, по инициативе мэра Виталия Кличко в этом году город в интересах киевлян не продолжать соглашение о концессии с ОАО "Киевэнерго". Таким образом тепловое хозяйство столицы будет возвращен общине.

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