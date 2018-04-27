Через переукладання угод на газопостачання Київ вже почав випробування тепломереж
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві через процес укладання угод на газопостачання котелень раніше розпочали процес проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. У зв’язку із цим тимчасово буде відсутня гаряча вода у житлових будинках. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на офіційний портал Києва.
Він зазначив, що гідравлічні випробування технологічно необхідні для якісної підготовки житлових будинків до опалювального сезону та зниження аварійності під час його старту.
“У Києві — одна із найбільших у Європі систем теплових мереж, протяжністю майже три тисячі кілометрів. Проведення гідравлічних випробувань є необхідним технологічним процесом, адже дозволяє усунути пошкодження найбільш слабких ділянок теплових мереж і знизити рівень аварійності на старті опалювального сезону. Однак випробування проводяться за умов, коли у мережах відсутній теплоносій, тому відключення послуги гарячого водопостачання не уникнути. Цього року ми розпочали випробування раніше, ніж зазвичай”, — зазначив заступник голови КМДА.
Він пояснив, що пов’язано це із укладанням договорів на газопостачання низки котелень у Святошинському, Шевченківському, Солом’янському, Подільському, Голосіївсьму, Оболонському, частині Дарницького та Печерського районів. Зокрема, ідеться про ті будинки, які неможливо підключити до ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу “Енергія”.
“Саме тому місто об’єднало у часі ці процеси — технічні регламентні роботи з підготовки мереж до зими та процес переукладання договорів на постачання газу. Для їх виконання районні теплові мережі змушені тимчасово припинити гаряче водопостачання планово до 1 червня”, — сказав Петро Пантелеєв.
Нагадаємо, за ініціативи мера Віталія Кличка цього року місто в інтересах киян не продовжуватиме угоду про концесію з ПАТ “Київенерго”. Таким чином теплове господарство столиці буде повернуто громаді.