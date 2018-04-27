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Через переукладання угод на газопостачання Київ вже почав випробування тепломереж

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві через процес укладання угод на газопостачання котелень раніше розпочали процес проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж. У зв’язку із цим тимчасово буде відсутня гаряча вода у житлових будинках. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на офіційний портал Києва.

Через переукладання угод на газопостачання Київ вже почав випробування тепломереж

Він зазначив, що гідравлічні випробування технологічно необхідні для якісної підготовки житлових будинків до опалювального сезону та зниження аварійності під час його старту.

“У Києві — одна із найбільших у Європі систем теплових мереж, протяжністю майже три тисячі кілометрів. Проведення гідравлічних випробувань є необхідним технологічним процесом, адже дозволяє усунути пошкодження найбільш слабких ділянок теплових мереж і знизити рівень аварійності на старті опалювального сезону. Однак випробування проводяться за умов, коли у мережах відсутній теплоносій, тому відключення послуги гарячого водопостачання не уникнути. Цього року ми розпочали випробування раніше, ніж зазвичай”, — зазначив заступник голови КМДА.

Він пояснив, що пов’язано це із укладанням договорів на газопостачання низки котелень у Святошинському, Шевченківському, Солом’янському, Подільському, Голосіївсьму, Оболонському, частині Дарницького та Печерського районів. Зокрема, ідеться про ті будинки, які неможливо підключити до ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу “Енергія”.

“Саме тому місто об’єднало у часі ці процеси — технічні регламентні роботи з підготовки мереж до зими та процес переукладання договорів на постачання газу. Для їх виконання районні теплові мережі змушені тимчасово припинити гаряче водопостачання планово до 1 червня”, — сказав Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, за ініціативи мера Віталія Кличка цього року місто в інтересах киян не продовжуватиме угоду про концесію з ПАТ “Київенерго”. Таким чином теплове господарство столиці буде повернуто громаді.

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