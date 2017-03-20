Из-за вооруженного "Джипа" на украинско-белорусской границе усилили контроль

Напомним, государственная пограничная служба сообщает, что сегодня, 20 марта, от белорусских коллег была получена информация о попытке прорыва через белорусский пункт пропуска "Александровка" автомобиля, который, якобы, следовал из Украины.

Государственная пограничная служба сразу начала проверку предоставленной информации, в ходе которой было установлено, что данный автомобиль иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд - не пересекал. Лица, которые, вероятно, находились в его салоне, в течение длительно времени тоже не следовали через государственную границу.

В настоящее время украинские и белорусские пограничники совместно устанавливают все обстоятельства данного происшествия и мотивы лиц, находившихся в автомобиле. О результатах этой работы сообщат дополнительно.

В то же время сообщается, что на участке белорусско-украинской границы уже выставлены дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска и уточнили взаимодействие с белорусскими коллегами.