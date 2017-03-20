Через озброєний "Джип" на українсько-білоруському кордоні посилено контроль

Нагадаємо, державна прикордонна служба повідомляє, що сьогодні, 20 березня, від білоруських колег була отримана інформація про спробу прориву через білоруський пункт пропуску “Олександрівка” автомобіля, що, нібито, слідував з України.

Державна прикордонна служба відразу розпочала перевірку наданої інформації в ході якої було встановлено, що даний автомобіль іноземної реєстрації кордон України ані на в’їзд, ані виїзд — не перетинав. Особи, які, ймовірно, перебували в його салоні, впродовж тривало часу також не слідували через державний кордон.

На даний час українські та білоруські прикордонники спільно встановлюють усі обставини даної пригоди та мотиви осіб, які перебували в автомобілі. Про результати цієї роботи буде повідомлено додатково.

В той же час повідомляється, що на ділянці українсько-білоруського кордону вже виставлено додаткові прикордонні наряди, посилено контроль за дотриманням режиму у пунктах пропуску та уточнено взаємодію із білоруськими колегами.