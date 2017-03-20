Через озброєний "Джип" на українсько-білоруському кордоні посилено контроль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На ділянці українсько-білоруського кордону вже виставлено додаткові прикордонні наряди, посилено контроль за дотриманням режиму у пунктах пропуску та уточнено взаємодію із білоруськими колегами, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Нагадаємо, державна прикордонна служба повідомляє, що сьогодні, 20 березня, від білоруських колег була отримана інформація про спробу прориву через білоруський пункт пропуску “Олександрівка” автомобіля, що, нібито, слідував з України.
Державна прикордонна служба відразу розпочала перевірку наданої інформації в ході якої було встановлено, що даний автомобіль іноземної реєстрації кордон України ані на в’їзд, ані виїзд — не перетинав. Особи, які, ймовірно, перебували в його салоні, впродовж тривало часу також не слідували через державний кордон.
На даний час українські та білоруські прикордонники спільно встановлюють усі обставини даної пригоди та мотиви осіб, які перебували в автомобілі. Про результати цієї роботи буде повідомлено додатково.
В той же час повідомляється, що на ділянці українсько-білоруського кордону вже виставлено додаткові прикордонні наряди, посилено контроль за дотриманням режиму у пунктах пропуску та уточнено взаємодію із білоруськими колегами.